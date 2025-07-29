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هولندا : حظر دخول بن غفير وسموتريتش

علم هولندا
هولندا
 
الثلاثاء، 29-07-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر دخول إلى أراضيها على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.

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ووفقا لوكالة "بي إن أو نيوز" الهولندية، قال وزير الخارجية الهولندي هانك فالدفامب، الليلة الماضية، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم".

 
 
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