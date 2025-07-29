هولندا : حظر دخول بن غفير وسموتريتش

ووفقا لوكالة "بي إن أو نيوز" الهولندية، قال وزير الخارجية الهولندي هانك فالدفامب، الليلة الماضية، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم".
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