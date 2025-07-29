هولندا : حظر دخول بن غفير وسموتريتش

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر دخول إلى أراضيها على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.

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