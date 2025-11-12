الأربعاء 2025-11-12 01:36 ص
 

هيئة الأركان الأوكرانية: تدهور كبير في وضع القوات في زابوروجيه

هيئة الأركان الأوكرانية: تدهور كبير في وضع القوات في زابوروجيه
هيئة الأركان الأوكرانية: تدهور كبير في وضع القوات في زابوروجيه
 
الأربعاء، 12-11-2025 12:56 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بتدهور كبير للوضع العسكري لقواتها في منطقة غوليايبولي بمقاطعة زابوروجيه، وعلى الحدود بين مقاطعة دنيبروبتروفسك وجمهورية دونيتسك الشعبية.اضافة اعلان


وذكرت الهيئة عبر قناتها على "تلغرام": "تدهور الوضع بشكل كبير على محوري أليكساندروفكا وغولياي بولِه"، ويُشار إلى أن محور أليكساندروفكا يمثل المثلث الذي تلتقي فيه حدود جمهورية دونيتسك الشعبية مع مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك.

جاء هذا الخبر بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير قواتها لبلدة نوفوأوسبينوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وتطوير قوات مجموعة الشرق هجومها بعد تحرير بلدة نوفويه. وأقرت القوات المسلحة الأوكرانية لاحقا بالانسحاب من عدد من البلدات في المنطقة.

هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن تحرير تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) لبلدة نوفوأوسبينوفسكويه، أتاح لها إمكانية السيطرة على قطاع جديد في محور زابوروجيه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من تجمع قوات "فوستوك" خلال العمليات الهجومية في عمق دفاعات العدو من تحرير بلدة نوفوأوسبينوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف البيان، أن "بطولة وصمود وعزيمة عسكريي تجمع قوات "فوستوك"، ضمن تقدما واثقا وتعزيزا للسيطرة على قطاع جديد من محور زابوروجيه".

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة الأركان الأوكرانية: تدهور كبير في وضع القوات في زابوروجيه

عربي ودولي هيئة الأركان الأوكرانية: تدهور كبير في وضع القوات في زابوروجيه

انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأربعاء والطقس لطيف نهارًا

الطقس انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأربعاء

نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق تتجاوز 55%

عربي ودولي نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق تتجاوز 55%

السودان .. اشتباكات جديدة بين الجيش والدعم السريع

عربي ودولي السودان .. اشتباكات جديدة بين الجيش والدعم السريع

3 توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة

عربي ودولي 3 توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة

بلدية جرش تستعرض إنجازاتها وتكشف خططاً خدمية

أخبار محلية بلدية جرش تستعرض إنجازاتها وتكشف خططاً خدمية

الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين "صقور الهواشم/6" الليلي

أخبار محلية الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين "صقور الهواشم/6" الليلي

استشهاد طفل متأثرا بإصابته في بيتا جنوب نابلس

فلسطين استشهاد طفل متأثرا بإصابته في بيتا جنوب نابلس



 
 





الأكثر مشاهدة