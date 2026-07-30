هيئة الأركان العامة الأوكرانية تكشف رقما صادما عن خسائر الروس منذ بدء الحرب

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في 30 يوليو، بأن روسيا فقدت نحو 1,444,810 جندياً في أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، بحسب ما نقلت صحيفة "كييف أندبنتنت" the kyiv Indepemdent الأوكرانية. اضافة اعلان





ويشمل هذا الرقم 1,360 إصابة (بين قتيل وجريح) تكبدتها القوات الروسية خلال اليوم الماضي، بحسب الصحيفة.



ووفقاً لتقرير الهيئة العسكرية، فقدت روسيا أيضاً 12,230 دبابة، و25,049 مركبة قتالية مدرعة، و127,621 مركبة وصهريج وقود، و47,003 أنظمة مدفعية، و1,976 نظاماً لإطلاق الصواريخ المتعددة، و1,522 نظاماً للدفاع الجوي، و439 طائرة، و354 مروحية، و2,071 نظاماً أرضياً غير مأهول، و34 سفينة وقارباً، وغواصتين.



ولم تكشف هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن حجم خسائرها منذ بدء الحرب، مشيرة إلى اعتبارات السرية العملياتية.



وتتفق تقارير مراكز الأبحاث الغربية المستقلة على أن الخسائر البشرية الروسية تفوق بشكل كبير خسائر أوكرانيا، حيث يُقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) النسبة بـ "حوالي 2.5 إلى 1 أو 2 إلى 1".



وذكر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في يناير 2026 أن أوكرانيا تكبدت على الأرجح ما بين 500,000 و600,000 إصابة (بين قتيل وجريح) في الفترة من فبراير 2022 إلى ديسمبر 2025، ويُعتقد أن ما بين 100,000 و140,000 منهم قد قُتلوا أثناء العمليات القتالية.







