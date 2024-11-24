هيئة البث: اجتماع أمني حاسم بخصوص التسوية مع لبنان

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان الاجتماع الأمني بين نتنياهو وكبار قادة الأجهزة الأمنية حاسم بالنسبة لمصير الاتفاق مع لبنان.

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