هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان

وأضافت المصادر أن الجيش لن ينسحب من المنطقة التي يصفها بـ"الآمنة" في جنوب لبنان في إطار أي اتفاق مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون موضع نقاش خلال المحادثات الجارية.
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