هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان

09:17 م

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته البرية في لبنان ضمن إطار اتفاق يجري العمل على بلورته بين واشنطن وطهران. اضافة اعلان





وأضافت المصادر أن الجيش لن ينسحب من المنطقة التي يصفها بـ"الآمنة" في جنوب لبنان في إطار أي اتفاق مع إيران، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون موضع نقاش خلال المحادثات الجارية.









