 
الأربعاء 2024-10-30 10:31 م
 

هيئة البث الإسرائيلية: تجري صياغة مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان

علم اسرائيل وعلم لبنان
علم اسرائيل وعلم لبنان
الأربعاء، 30-10-2024 10:03 م

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان.

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وكانت قد قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار إنه تم إحراز تقدم كبير على طريق التسوية في لبنان.

 
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