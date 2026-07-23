‏هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب رفعت مستوى تأهب سلاح الجو والدفاعات الجوية والاستخبارات العسكرية

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب ترغب باستهداف مواقع لم تستهدف من قبل إذا انضمت مجددا للحرب ضد إيران.
وأفادت الهيئة بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في سلاح الجو والدفاع الجوي والاستخبارات العسكرية استعدادا لهجوم إيراني محتمل.
وصرحت مصادر إسرائيلية بأنه إذا سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل بمهاجمة إيران، فإنها مستعدة للقيام بذلك.
وتنتظر إسرائيل قرار ترامب بشأن توسيع العمليات العسكرية في إيران بشكل كبير، واحتمالية دخول إسرائيل فيها فيما تعارض دول الخليج هذا الأمر.
ولم يتخذ ترامب قرارا بعد وقد يقوم في نهاية المطاف بخطوة تدريجية أولا بتصعيد الهجمات الأمريكية، ثم النظر بالسماح لإسرائيل بالهجوم أيضا.
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