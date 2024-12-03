هيئة البث الإسرائيلية: سوف نبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان

10:43 م

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الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل ستبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان بمجرد بدء آلية التنفيذ عملها. اضافة اعلان





وأكد المسؤولون أن تل أبيب تحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني دون الحاجة إلى تنسيق مسبق.