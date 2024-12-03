هيئة البث الإسرائيلية: سوف نبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان

وأكد المسؤولون أن تل أبيب تحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني دون الحاجة إلى تنسيق مسبق.
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