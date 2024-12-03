 
الثلاثاء 2024-12-03 11:50 م
 

هيئة البث الإسرائيلية: سوف نبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 10:43 م
الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل ستبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان بمجرد بدء آلية التنفيذ عملها.اضافة اعلان


وأكد المسؤولون أن تل أبيب تحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني دون الحاجة إلى تنسيق مسبق.
 
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