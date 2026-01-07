الخميس 2026-01-08 12:03 ص

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يبلغ وزراء أن هناك ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي لشن هجوم في لبنان

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 07-01-2026 10:46 م

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء في حكومته بوجود ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن هجوم في لبنان.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تقرير ذكرت فيه هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل تدرس شن عملية في لبنان من أجل القضاء على "تهديد حزب الله".

اضافة اعلان


وحسب "كان"، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع الهجمات الإسرائيلية في لبنان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في فلوريدا في أواخر ديسمبر.


ووفق هيئة البث، تمكن "حزب الله"  في ظل وقف إطلاق النار، من إعادة تأهيل نفسه إلى حد ما، كما زعم مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة اللبنانية تقف عاجزة أمام الحزب.


وأضافت المصادر أن إدارة ترامب لا تستبعد إمكانية قيام إسرائيل بعملية ضد "حزب الله"، لكنها أضافت أن نتنياهو طُلب منه الانتظار في اتخاذ القرار للسماح بإجراء مزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية.

ويأتي هذا التقييم في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية–الإسرائيلية، ومع تصاعد الحديث داخل إسرائيل عن فشل المسار السياسي والدبلوماسي في فرض نزع سلاح حزب الله، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية الدقيقة.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة أدوية كوليسترول ضد السرطان

منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن

الطقس منخفض جوي عاصف وأمطار ممزوجة بالثلوج في طريقها إلى الأردن

ل

طب وصحة ما أسباب النزيف الأنفي المتكرر.. وهل هو أمر طبيعي؟

ب

أسواق ومال البيتكوين المفقود.. هل تخفي فنزويلا 60 مليار دولار في خزينتها الرقمية؟

ب

عربي ودولي فون دير لاين تعترف بأن الاتحاد الأوروبي ليس مثاليا ونشأ من رحم الصراعات

مصر.. سقوط مستريح الذهب السوداني في قبضة الأمن

منوعات مصر.. سقوط مستريح الذهب السوداني في قبضة الأمن

روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند

عربي ودولي روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند

ل

أخبار محلية أردني رئيسا لمجلس إدارة المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي



 






الأكثر مشاهدة