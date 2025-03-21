هيئة البث: نتنياهو يفكر بتقديم موعد إقالة رونين بار

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الوكيل الإخباري- كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورؤساء الأحزاب يفكرون في تقديم موعد إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى 28 مارس/ آذار الجاري. اضافة اعلان

