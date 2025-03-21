هيئة البث: نتنياهو يفكر بتقديم موعد إقالة رونين بار

-
أخبار متعلقة
-
تلغراف: ماكرون يريد استخدام القوات الغربية في أوكرانيا كقوات لحفظ السلام عبر الأمم المتحدة
-
مكتب نتنياهو: الحكومة صدقت على إنهاء مهام بار
-
ترامب: الأمور بشأن التسوية الأوكرانية تتقدم بشكل جيد
-
مصدر سياسي إسرائيلي: بار كان بإمكانه الاستقالة باحترام
-
الحوثيون: نفذنا عملية نوعية بصاروخ باليستي جنوبي يافا المحتلة
-
كوريا الشمالية تختبر صاروخا دفاعيا جويا من طراز جديد
-
توجيهات سعودية للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان
-
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن وإصابة 13 شخصا لدى توجههم للملاجئ