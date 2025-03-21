الجمعة 2025-03-21 04:21 ص
 

هيئة البث: نتنياهو يفكر بتقديم موعد إقالة رونين بار

نتنياهو
نتنياهو
 
الجمعة، 21-03-2025 02:53 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورؤساء الأحزاب يفكرون في تقديم موعد إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى 28 مارس/ آذار الجاري. اضافة اعلان
 
 
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