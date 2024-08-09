 
الجمعة 2024-08-09 04:15 م
 
 

هيئة البحرية البريطانية: أربع هجمات تستهدف سفينة جنوب مدينة المخا باليمن

العلم البريطاني
العلم البريطاني




 

الجمعة، 09-08-2024 02:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن وقوع أربع هجمات استهدفت سفينة على بعد 45 ميلاً بحرياً جنوب مدينة المخا باليمن.

ووفقاً لبيان الهيئة على منصة (إكس)، أبلغ ربان السفينة عن هجوم بقذيفة "آر بي جي" انفجرت بالقرب من السفينة من قبل مركبين صغيرين، على كل منهما أربعة أشخاص يرتدون معاطف مطر بيضاء.

كما أفاد الربان بوقوع هجوم آخر بصاروخ، وهجوم ثالث بواسطة زورق مسير غير مأهول، وهجوم رابع بصاروخ سقط في البحر.

وأكدت الهيئة أن السفينة وطاقمها في أمان ويتجهون إلى ميناء الاتصال التالي.
gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين قرار اسرائيل بسحب الصفة الدبلوماسية لدبلوماسيين نرويجيين

تعبيرية

منوعات لتوفير فاتورة الكهرباء .. 3 درجات مناسبة لضبط التكييف في منزلك

تعبيرية

فلسطين إصابة متضامن أجنبي برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

الطالبة رتيل ابو قاعود

مناسبات تهنئة لرتيل أبو قاعود بمناسبة نجاحها في التوجيهي

تعبيرية

مناسبات جنى عبدالوالي القرشي .. مبارك التفوق بالتوجيهي

مدينة عمان

خاص بالوكيل ادارة الأرصاد الجوية : لا مؤشرات على موجات حارة حتى 20 آب

الأمير فيصل يتوج لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو مصطفى

أخبار محلية الأمير فيصل يتوج لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى بفضية أولمبياد باريس

احدى عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية تلفريك عجلون يقدم عرضاَ مميزا لطلبة التوجيهي





 


 



الأكثر مشاهدة