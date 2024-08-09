هيئة البحرية البريطانية: أربع هجمات تستهدف سفينة جنوب مدينة المخا باليمن

02:32 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن وقوع أربع هجمات استهدفت سفينة على بعد 45 ميلاً بحرياً جنوب مدينة المخا باليمن.



ووفقاً لبيان الهيئة على منصة (إكس)، أبلغ ربان السفينة عن هجوم بقذيفة "آر بي جي" انفجرت بالقرب من السفينة من قبل مركبين صغيرين، على كل منهما أربعة أشخاص يرتدون معاطف مطر بيضاء.



كما أفاد الربان بوقوع هجوم آخر بصاروخ، وهجوم ثالث بواسطة زورق مسير غير مأهول، وهجوم رابع بصاروخ سقط في البحر.



وأكدت الهيئة أن السفينة وطاقمها في أمان ويتجهون إلى ميناء الاتصال التالي.