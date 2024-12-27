هيئة الطيران المدني بصنعاء توضح أضرار القصف الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري- أدانت هيئة الطيران المدني اليمنية في صنعاء قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار صنعاء الدولي.

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وبينت ان الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي شملت "استشهاد" وإصابة 20 من موظفي المطار.؟