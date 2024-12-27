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هيئة الطيران المدني بصنعاء توضح أضرار القصف الإسرائيلي

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 27-12-2024 02:21 ص

الوكيل الإخباري-   أدانت هيئة الطيران المدني اليمنية في صنعاء قيام طائرات العدوان الإسرائيلي بالاستهداف المباشر لمطار صنعاء الدولي.

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وبينت ان الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي شملت "استشهاد" وإصابة 20 من موظفي المطار.؟


واضافت ان طائرات العدوان وجهت صواريخ إلى التجهيزات الملاحية وبرج المراقبة ما أدى لتدميرها

 
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