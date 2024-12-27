هيئة الطيران المدني بصنعاء توضح أضرار القصف الإسرائيلي

وبينت ان الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي شملت "استشهاد" وإصابة 20 من موظفي المطار.؟
واضافت ان طائرات العدوان وجهت صواريخ إلى التجهيزات الملاحية وبرج المراقبة ما أدى لتدميرها
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