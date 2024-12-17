هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تسجل زلزالاً عنيفا بقوة 7 درجات

الوكيل الإخباري- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي يوم الثلاثاء.



وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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وقال نظام التحذير الأميركي من أمواج المد العاتية (تسونامي) إن هناك تحذيرا من تسونامي في الأرخبيل بعد الزلزال.

