 
الثلاثاء 2024-12-17 07:58 ص
 

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تسجل زلزالاً عنيفا بقوة 7 درجات

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 06:32 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 7.4 درجة هز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي يوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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 وقال نظام التحذير الأميركي من أمواج المد العاتية (تسونامي) إن هناك تحذيرا من تسونامي في الأرخبيل بعد الزلزال.

 

سكاي نيوز عربية

 
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