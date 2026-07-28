هيئة النزاهة العراقية تضبط 2.5 مليار دينار داخل منزل مسؤول سابق

02:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الثلاثاء، ضبط مليارين و(500) مليون دينار في منزل مسؤول بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن كشف 6 عقارات استثمارية مسجلة باسم زوجة المتهم. اضافة اعلان





ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الهيئة قولها إن "فريقًا من مكتب صلاح الدين تمكن من ضبط مليارين و500 مليون دينار في منزل مدير الحسابات السابق بمحافظة صلاح الدين"، مبينة أن "العملية أسفرت أيضًا عن كشف ستة عقارات في مجمعات استثمارية مسجلة باسم زوجته".



ووفق البيان، فإن "المتهم موقوف حاليًا وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفية إحدى القضايا التي تحقق فيها الهيئة، تتعلق بقيام قسم الحسابات في المحافظة بصرف وتنظيم صك مسحوب من مصرف الرافدين؛ بذريعة صرف مستحقات وفروقات لموظفي المحافظة، في حين أن معاملة الصرف تضمنت وصولات وهمية".



وأضاف البيان أن "الفريق قام بتنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ والمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".





