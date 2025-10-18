هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن

04:22 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 116 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، حيث تعرضت سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق. اضافة اعلان





وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر.