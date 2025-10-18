السبت 2025-10-18 05:05 م
 

هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن

خليج عدن في اليمن
خليج عدن في اليمن
 
السبت، 18-10-2025 04:22 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 116 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، حيث تعرضت سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق.اضافة اعلان


وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر.
 
 
