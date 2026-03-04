الأربعاء 2026-03-04 04:55 ص

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة شرقي مسقط

الأربعاء، 04-03-2026 03:54 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن واقعة ⁠على بعد 137 ميلا بحريا شرقي مسقط، عاصمة سلطنة عمان.اضافة اعلان


وأضافت أن ربان سفينة أفاد ‌بسماع ⁠دوي انفجار قوي بالقرب منها أعقبه تصاعد ⁠دخان، وأشارت إلى السفينة والطاقم ⁠بخير.
 
 


