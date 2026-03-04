هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة شرقي مسقط

وأضافت أن ربان سفينة أفاد بسماع دوي انفجار قوي بالقرب منها أعقبه تصاعد دخان، وأشارت إلى السفينة والطاقم بخير.
-
أخبار متعلقة
-
"الطاقة الذرية": لا أدلة على أن إيران تصنع قنبلة نووية
-
القيادة المركزية الأميركية: قصفنا قرابة 2000 هدف في إيران
-
مجلس الوزراء السعودي: المملكة تقف مع الدول التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني
-
الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق
-
عطل يضرب موقع "فيسبوك" عالمياً
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
قطر: إيران استهدفت قاعدة العديد دون وقوع خسائر بشرية
-
إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران