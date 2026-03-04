هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة شرقي مسقط

03:54 ص

الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن واقعة ⁠على بعد 137 ميلا بحريا شرقي مسقط، عاصمة سلطنة عمان. اضافة اعلان





وأضافت أن ربان سفينة أفاد ‌بسماع ⁠دوي انفجار قوي بالقرب منها أعقبه تصاعد ⁠دخان، وأشارت إلى السفينة والطاقم ⁠بخير.





