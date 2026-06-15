الإثنين 2026-06-15 04:59 م

هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن
هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن
 
الإثنين، 15-06-2026 01:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ‌أن سفينة حاويات تعرضت اليوم الاثنين لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن.اضافة اعلان


وقالت الهيئة البريطانية ‌إنها تلقت بلاغا اليوم الاثنين يفيد باقتراب زورق صغير من سفينة حاويات ⁠وإطلاق النار عليها على بعد 14 ميلا بحريا إلى الجنوب من الساحل اليمني، في محاولة لاعتلاء السفينة.

وأكدت أن ‌السلطات ⁠تحقق في الأمر وتلقت السفن في المنطقة إرشادات تفيد بضرورة توخي ⁠الحذر عند العبور وإبلاغ الهيئة عن أي أنشطة ⁠مشبوهة.

ويذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع حيث أعلنت الهيئة يوم الأربعاء الماضي أن سفينة أبلغت عن اقتراب زورق سريع يقل 6 مسلحين منها، على مسافة تقدر بنحو 88 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من منطقة بلحاف.

وأشارت إلى أن فريق الأمن المسلح المتمركز على متن السفينة تعامل مع التهديد، حيث دارت اشتباكات مع المهاجمين أسفرت عن تراجع الزورق وفراره من المكان، دون الإبلاغ عن تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الخسائر.
 
 


gnews

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