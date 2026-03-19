هيئة بحرية: سفينة أصيبت بمقذوف قرب رأس لفان بقطر

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، بأن سفينة أصيبت بمقذوف لم تتحدد طبيعته على بعد أربعة أميال بحرية إلى الشرق من رأس لفان بقطر.





وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير.



وذكرت قطر أمس الأربعاء أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على رأس لفان، حيث مرافق معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد، تسببت في "أضرار جسيمة".



ودخلت حرب إيران يومها الـ20 ، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.



في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.





