هيئة بحرية: ناقلة تبلغ عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

وأضافت الهيئة أن السفينة لحقت بها أضرار في غرفة القيادة إلا أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم تسجيل أضرار بيئية في وقت حدوث الواقعة.
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