هيئة بحرية: ناقلة تبلغ عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إنّ ناقلة أبلغت عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. اضافة اعلان





وأضافت الهيئة أن السفينة لحقت بها أضرار في غرفة القيادة إلا أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم تسجيل أضرار بيئية في وقت حدوث الواقعة.





