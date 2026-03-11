هيئة بريطانية: تعرض سفينة حاويات لأضرار جراء مقذوف قرب الإمارات

08:52 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الأربعاء أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 25 ميلا بحريا شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات، حيث أفاد ربان سفينة بتعرضها لأضرار من جراء مقذوف يُشتبه بأنه جسم غريب، لكن لم يتسن تحديد نوعه.





وقالت الهيئة إن طبيعة الأضرار غير معروفة حاليا، لكن التحقيق جار، وإن جميع أفراد الطاقم بخير.





