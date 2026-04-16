هيغسيث: الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"

03:51 م

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، أن الولايات المتحدة ستواصل منع كل السفن من بلوغ الموانئ الإيرانية أو الخروج منها "طالما لزم الأمر".





وقال هيغسيث في اليوم الرابع من دخول الحصار الذي أعلنته واشنطن للموانئ الإيرانية حيّز التنفيذ: "لأكن واضحاً، هذا الحصار يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها، وسنواصل هذا الحصار طالما لزم الأمر".



وأشار إلى أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام، قائلاً: "بإمكانك يا إيران اختيار مستقبل مزدهر، جسراً ذهبياً، ونأمل أن تفعلوا ذلك من أجل الشعب الإيراني".



وتابع: "لكن إن أساءت إيران الاختيار، فستواجه حصاراً وإسقاط قنابل على البنية التحتية والكهرباء والطاقة".



وتفرض القوات الأميركية سيطرتها على حركة جميع السفن التي تحاول الوصول إلى إيران أو مغادرتها، في إطار حملة للضغط على طهران لإبرام اتفاق.



وأكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كين أن الولايات المتحدة ستلاحق أي سفينة تحاول تقديم الدعم لإيران، مضيفاً أن تطبيق هذا الحصار سيتم في المياه الإيرانية وكذلك في المياه الدولية.



وأضاف أنه سيتم اعتراض السفن التي تحاول كسر الحصار وتحذيرها بأنه "إذا لم تمتثل لهذا الحصار، فسوف نستخدم القوة".



وكانت البحرية الأميركية قد قالت إن الجيش وسّع الحصار البحري المفروض على إيران ليشمل الشحنات التي تُعد مهربة، وذكرت أن أي سفينة يُشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستخضع للتحقق والتفتيش.



وأضافت البحرية في بيان جرى تحديثه بعد فرض الحصار الاثنين: "هذه السفن، بغض النظر عن موقعها، ستخضع للتفتيش والصعود إلى متنها ومصادرة البضائع".



وتشمل البضائع المهربة الأسلحة وأنظمة الأسلحة والذخائر والمواد النووية والنفط الخام والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى الحديد والصلب والألمنيوم.





