هيغسيث: جاهزون بوضعية انتشار قوية بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لقناة "فوكس نيوز" إنه يتابع بشكل مباشر التطورات بين إسرائيل وإيران، مشددا على أن بلاده ستدافع عن موظفيها في الشرق الأوسط وجاهزة بوضعية انتشار قوية.

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