هيغسيث: جاهزون بوضعية انتشار قوية بالشرق الأوسط

وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل توضيح أن إيران يجب ألا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولن تحصل عليها.
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