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هيغسيث: جاهزون بوضعية انتشار قوية بالشرق الأوسط

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لقناة "فوكس نيوز" إنه يتابع بشكل مباشر التطورات بين إسرائيل وإيران، مشددا على أن بلاده ستدافع عن موظفيها في الشرق الأوسط وجاهزة بوضعية انتشار قوية.

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وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل توضيح أن إيران يجب ألا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ولن تحصل عليها.

 
gnews

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