الأربعاء 2026-07-22 02:11 ص

هيغسيث: لا نعيد تشكيل المجتمع الإيراني بل ضمان ألا يمتلكوا قنبلة نووية

وزير الحرب الأمريكي هيغسيث:
وزير الحرب الأمريكي هيغسيث
 
الأربعاء، 22-07-2026 01:57 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إعادة تشكيل المجتمع الإيراني، بل إلى ضمان ألا تمتلك إيران يوماً طريقاً يؤدي إلى تصنيع قنبلة نووية.اضافة اعلان


وقال هيغسيث إن واشنطن ترى أن امتلاك إيران لسلاح نووي أمر غير مقبول، مضيفاً أن "الإسلاميين المتشددين إذا امتلكوا هذا السلاح فسيستخدمونه كورقة تهديد دائمة".

وأشار إلى أن القدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية أصبحت اليوم أضعف وأقل مما كانت عليه في أي وقت مضى، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا التراجع "لا يعني بأي حال من الأحوال أنها أصبحت معدومة تماماً".

وأضاف أن البحرية الإيرانية "أُغرقت بالكامل"، وأن القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية "تعرضت لتدمير شبه كامل"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي يمكن أن يشكل تهديداً لها.
 
 


gnews

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