الثلاثاء 2026-05-12 06:22 م

هيغسيث: لن نكشف عن الخطوة التالية ضد إيران

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث
بيت هيغسيث
 
الثلاثاء، 12-05-2026 05:17 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، "لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لدينا خطة للتراجع".

اضافة اعلان

 

وأضاف هيغسيث: "لن نكشف عن الخطوة التالية ضد إيران؛ لخطورة المهمة التي يضطلع بها الرئيس ترامب".

وتابع: "لن نكشف عن الخطوة التالية ضد إيران؛ لضمان عدم حصولها على قنبلة نووية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية "رجال الأعمال" تبحث تفعيل مجلس الأعمال الأردني المغربي

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "التمريضي الأردني" يشارك فعاليات يوم التمريض العالمي 2026

ل

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية

f

عربي ودولي بوتين: مدى صاروخ سارمات يتجاوز 35 ألف كيلومتر.. لا مثيل له في العالم

ل

اقتصاد محلي مجلس الأعمال الأردني السعودي يؤسس انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية

ا

أخبار محلية طالبة من "اليرموك" تفوز بجائزة القراءة الحرة على مستوى الجامعات الأردنية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث: لن نكشف عن الخطوة التالية ضد إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 