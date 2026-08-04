هيغسيث يتوجه إلى بنما لحضور اختتام مناورات عسكرية لحماية القناة

وستكون هذه الزيارة الثانية له إلى بنما. ففي العام 2025، زار هيغسيث البلاد في وقت كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما، متهما الصين بالسعي للسيطرة على هذا الممر التجاري الحيوي الرابط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة في منطقة موسكو
-
مدريد ترد على اتهامات تجاهل التحذيرات الاستخباراتية بشأن أزمة سبتة
-
أزمة سبتة تضع سياسات الهجرة الأوروبية أمام اختبار جديد
-
استقرار حركة الملاحة في هرمز وباب المندب رغم غموض المحادثات
-
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطّى 6 آلاف قتيل
-
زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة
-
25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية
-
طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار