الثلاثاء 2026-08-04 09:25 ص

هيغسيث يتوجه إلى بنما لحضور اختتام مناورات عسكرية لحماية القناة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث
بيت هيغسيث
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   يتوجّه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأسبوع المقبل إلى بنما لحضور اختتام تدريبات عسكرية تجريها قرابة عشرين دولة لحماية القناة من أي هجوم محتمل، وفق ما أعلنت الحكومة البنمية .

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وستكون هذه الزيارة الثانية له إلى بنما. ففي العام 2025، زار هيغسيث البلاد في وقت كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما، متهما الصين بالسعي للسيطرة على هذا الممر التجاري الحيوي الرابط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

 
 


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