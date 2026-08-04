هيغسيث يتوجه إلى بنما لحضور اختتام مناورات عسكرية لحماية القناة

الوكيل الإخباري- يتوجّه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأسبوع المقبل إلى بنما لحضور اختتام تدريبات عسكرية تجريها قرابة عشرين دولة لحماية القناة من أي هجوم محتمل، وفق ما أعلنت الحكومة البنمية .

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