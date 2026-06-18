الخميس 2026-06-18 12:59 م

هيغسيث يعلن مراجعة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث
وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث
 
الخميس، 18-06-2026 12:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، الخميس، أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا، في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهمتهم في المجال الدفاعي.اضافة اعلان


وقال هيغسيث خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في مقره ببروكسل "أعلن اليوم مراجعة لمدة ستة أشهر  حيث سنبحث وجود القوات الأميركية وتمركزها في أوروبا"، مشيرا الى أن المدة التي ستستغرقها المراجعة "قد تكون أقل" من الأشهر الستة.
 
 


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