هيغسيث يعلن مراجعة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا

وقال هيغسيث خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في مقره ببروكسل "أعلن اليوم مراجعة لمدة ستة أشهر حيث سنبحث وجود القوات الأميركية وتمركزها في أوروبا"، مشيرا الى أن المدة التي ستستغرقها المراجعة "قد تكون أقل" من الأشهر الستة.
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