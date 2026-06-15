هيغسيث ينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأميركية

07:07 م

الوكيل الإخباري- نفى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الأحد، وجود نقص في مخزونات الذخيرة لدى الجيش الأميركي، معتبرا أنها "قصة مختلقة" تروّج لها وسائل الإعلام. اضافة اعلان





وجاءت تصريحات هيغسيث قبل ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز.



وتصاعد الشهر الماضي القلق حيال استنزاف مخزونات الأسلحة الأميركية، وذلك بعدما أشار القائم بأعمال وزير البحرية هونغ كاو إلى أن الحرب في الشرق الأوسط كانت وراء تعليق مبيعات الأسلحة إلى تايوان.



ولكن هيغسيث رفض هذه الفكرة عندما سئل على شبكة "سي بي إس" عمّا إذا كانت هناك أزمة في مخزونات الذخيرة.



وقال "هذه قصة مختلقة يسعى الإعلام للترويج لها، والحقيقة أن مخزوناتنا قوية وتزداد قوة".



وأضاف "نحن ننتج الأسلحة أكثر من أي وقت مضى. إدارة (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن قدّمت مئات المليارات لأوكرانيا، ولذلك كان على الرئيس (دونالد) ترامب إعادة ملء المخزونات، وقد فعل ذلك".



وفي جلسة استماع أمام الكونغرس في نيسان، قال هيغسيث، إن تعويض المخزونات قد يستغرق "أشهرا أو سنوات"، وهو ما اعتبره إطارا زمنيا "سريعا".





