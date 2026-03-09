الإثنين 2026-03-09 08:48 ص

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في لبنان

سيارة متضررة وسط أنقاض المباني المدمرة في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حيًا في قرية سر الغربية جنوب لبنان
سيارة متضررة وسط أنقاض المباني المدمرة في موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حيًا في جنوب لبنان
 
الوكيل الإخباري-   اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، إسرائيل باستخدام مادة الفوسفور الأبيض الحارقة في هجمات على بلدة يُحمر جنوبي لبنان، في إطار الحرب مع حزب الله التي اندلعت مطلع الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير قانوني الفوسفور الأبيض" في هجوم بالمدفعية على منازل في بلدة يحمر في الثالث من آذار.

وتُستخدم ذخائر الفوسفور الأبيض، وهي مادة قابلة للاشتعال عند التماس مع الأكسجين، بهدف تشكيل ستار دخاني وإنارة أرض المعركة، لكنها قد تستعمل كذلك كسلاح قادر على التسبب بحروق قاتلة لدى البشر، وفشل في الجهاز التنفسي والأعضاء، وأحيانا الموت.

وأوضح تقرير هيومن رايتس ووتش أن المنظمة تحققت من سبع صور، وحددت موقعها الجغرافي، تُظهر ذخائر الفوسفور الأبيض لدى انفجارها في الجو فوق منطقة سكنية، فيما تعاملت فرق الدفاع المدني مع حريقين على الأقل في منزلين في البلدة، إلى جانب اشتعال النيران في سيارة.

وخلال الأعوام الماضية اتهمت الحكومة اللبنانية ومنظمة هيومن رايتس ووتش الجيش الإسرائيلي باستخدام مادة الفوسفور الأبيض في هجمات على جنوبي لبنان، وأكدت السلطات اللبنانية أنها تسبّبت بأضرار للبيئة والسكان.
 
 


