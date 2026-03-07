واشنطن: إجلاء آلاف الأميركيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي

07:20 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية السبت، إن الولايات المتحدة استكملت أكثر من 12 رحلة طيران مستأجرة وأجلت آلاف الأمريكيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي. اضافة اعلان





وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





