السبت 2026-03-07 07:55 م

واشنطن: إجلاء آلاف الأميركيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي

وزارة الخارجية الأميركية
وزارة الخارجية الأميركية
 
السبت، 07-03-2026 07:20 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية السبت، إن الولايات المتحدة استكملت أكثر من 12 رحلة طيران مستأجرة وأجلت آلاف الأمريكيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


