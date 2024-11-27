واشنطن: إسرائيل ستنسحب من لبنان بعد انتشار الجيش اللبناني

وبينت أن الجيش اللبناني سيتأكد من انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني وستكون هناك مساعدات أميركية للجيش اللبناني.
وأضافت "يجب علينا أن ضمان عدم استمرار إيران في استخدام سوريا لنقل الأسلحة".
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