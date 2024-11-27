واشنطن: إسرائيل ستنسحب من لبنان بعد انتشار الجيش اللبناني

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤول أميركي ان انتشار الجيش اللبناني سيستغرق وقتا وعندها فقط سينسحب الجيش الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وبينت أن الجيش اللبناني سيتأكد من انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني وستكون هناك مساعدات أميركية للجيش اللبناني.