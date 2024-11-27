 
الأربعاء 2024-11-27 02:53 ص
 

واشنطن: إسرائيل ستنسحب من لبنان بعد انتشار الجيش اللبناني

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 01:27 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤول أميركي ان انتشار الجيش اللبناني سيستغرق وقتا وعندها فقط سينسحب الجيش الإسرائيلي.

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وبينت أن الجيش اللبناني سيتأكد من انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني وستكون هناك مساعدات أميركية للجيش اللبناني.


وأضافت "يجب علينا أن ضمان عدم استمرار إيران في استخدام سوريا لنقل الأسلحة".

 
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