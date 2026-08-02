واشنطن: إيران أصبحت أكثر استعدادًا للتفاوض بعد الضربات العسكرية

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب غيّرت معادلة المواجهة مع إيران بعد استهداف قدراتها العسكرية، معتبرًا أن طهران أصبحت أكثر استعدادًا لإبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي. اضافة اعلان





وشدد على أن تغيير النظام الإيراني لم يكن الهدف، وإنما تغيير سلوكه، مؤكدًا أن دول الخليج باتت تنظر إلى إيران باعتبارها تهديدًا مباشرًا، ومتوقعًا تراجع الاعتماد على مضيق هرمز في تدفقات الطاقة.



وقال روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن النظام الإيراني "لم يسبق أن واجه رئيسًا مثل الرئيس ترامب"، مضيفًا أنه اعتاد طوال عشرين أو ثلاثين عامًا على أن يسمح له المجتمع الدولي، وليس الولايات المتحدة فقط، بالإفلات من تبعات "الكذب، ونقض الاتفاقات، وخداع الآخرين للوصول إلى تفاهمات".



وأضاف أن إيران كانت تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، بالتوازي مع بناء "مظلة صاروخية تقليدية" تحتمي بها، موضحًا أنها كانت تريد الوصول، بعد نحو عام ونصف، إلى مرحلة تستطيع فيها القول إنها تمتلك عددًا كبيرًا من الطائرات المسيّرة والصواريخ بما يجعل الدفاع ضدها أمرًا بالغ الصعوبة.



وأشار روبيو إلى أن ترامب قرر منع إيران من الوصول إلى تلك المرحلة، قائلًا إن الإدارة الأميركية استهدفت البحرية الإيرانية وسلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ، إضافة إلى المصانع التي تنتج هذه المنظومات، معتبرًا أن تلك العمليات "ألحقت أضرارًا جسيمة بقدراتها الدفاعية".



وأوضح أن إيران لا تزال تمتلك صواريخ وطائرات مسيّرة، وما زالت قادرة على إحداث أضرار، إلا أنها فقدت "المظلة التقليدية" التي كانت تعتزم الاحتماء بها، معتبرًا أن ذلك غيّر المشهد بالكامل.



وقال إن هذا هو السبب الذي جعل طهران اليوم مستعدة، بل وتبدو في بعض الأحيان متحمسة، للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي، وكذلك إلى اتفاق يتعلق بالمضائق البحرية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتعامل معها الآن "من موقع قوة، وليس من موقع ضعف".



ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان تغيير النظام الإيراني يمثل هدفًا أميركيًا، قال روبيو إن "تغيير النظام لم يكن الهدف"، لكنه أضاف أن "النظام نفسه يجب أن يتغير"، موضحًا أن القيادة الإيرانية انتهجت تاريخيًا سياسة توسعية تقوم، بحسب وصفه، على عدم الاكتفاء بحكم إيران، بل السعي إلى "حكم المنطقة" و"تصدير الثورة".



وأكد أن هذا السلوك يجب أن يتغير، وأن السبيل إلى ذلك هو جعل كلفته أعلى من قدرة إيران على تحملها.



وفي حديثه عن دول الخليج، قال روبيو إنها كانت تدرك منذ فترة طويلة طبيعة التهديد الإيراني، إلا أن هذا التهديد أصبح اليوم واقعًا ملموسًا بعد أن شاهدت الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية تستهدف مدنها ومنشآتها الخاصة بالطاقة.



وأضاف أنه يتوقع أن يشهد العالم تنوعًا أكبر في مسارات تصدير الطاقة بعيدًا عن مضيق هرمز، موضحًا أن إيران ستظل تطل على المضيق بحكم موقعها الجغرافي، سواء بقي النظام الحالي أو جاء نظام آخر.



ورأى أن من أبرز النتائج الدائمة للأحداث الأخيرة إعادة تشكيل تدفقات الطاقة بحيث تصبح أقل اعتمادًا على هرمز، إلى جانب اقتناع دول المنطقة بأن إيران لم تعد تمثل تهديدًا نظريًا، بل تهديدًا مباشرًا لأمنها ولمصالحها الاقتصادية، طالما بقي النظام الديني الحاكم في السلطة.





