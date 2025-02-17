 
الإثنين 2025-02-17 09:45 م
 

واشنطن: الاجتماع الأميركي الروسي في الرياض ليس "مفاوضات" بشأن أوكرانيا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 17-02-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا ترى في الاجتماع المرتقب مع وفد روسي في الرياض الثلاثاء بداية "مفاوضات" بشأن أوكرانيا، بل متابعة للمحادثة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره فلاديمير بوتين، بحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكي وواشنطن بوست.

اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين في الرياض "لا أعتقد أنه يجب أن يُنظر إلى هذا الأمر باعتبار أنه يتعلق بالتفاصيل أو بالتقدم في إطار شكل من المفاوضات".


وأضافت "كما طلب الرئيس دونالد ترامب، فإن هذا في الواقع متابعة لتلك المكالمة الهاتفية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدما ومعرفة ما هو ممكن".

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة المشتريات الحكومية

أخبار محلية المشتريات الحكومية تستعرض نظام الشراء الإلكتروني

الشرطة الأميركية

عربي ودولي رجل يطلق النار على إسرائيليين في فلوريدا معتقدا أنهما فلسطينيان

علم العراق

عربي ودولي الحكومة العراقية تؤكد انفتاحها على سوريا الجديدة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية معهد الإدارة العامة يطلق منصة التدريب الإلكترونية "LMS"

تعبيرية

عربي ودولي واشنطن: الاجتماع الأميركي الروسي في الرياض ليس "مفاوضات" بشأن أوكرانيا

الطيران اللبناني

عربي ودولي الرئاسة اللبنانية: تمديد تعليق الرحلات من وإلى إيران

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض

أخبار محلية رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه ترامب

المفرق

أخبار محلية دعوة المزارعين لتسجيل حيازاتهم لدى مديريات الزراعة في المفرق



 




الأكثر مشاهدة