واشنطن: الاجتماع الأميركي الروسي في الرياض ليس "مفاوضات" بشأن أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين في الرياض "لا أعتقد أنه يجب أن يُنظر إلى هذا الأمر باعتبار أنه يتعلق بالتفاصيل أو بالتقدم في إطار شكل من المفاوضات".
وأضافت "كما طلب الرئيس دونالد ترامب، فإن هذا في الواقع متابعة لتلك المكالمة الهاتفية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدما ومعرفة ما هو ممكن".
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