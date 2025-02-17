واشنطن: الاجتماع الأميركي الروسي في الرياض ليس "مفاوضات" بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا ترى في الاجتماع المرتقب مع وفد روسي في الرياض الثلاثاء بداية "مفاوضات" بشأن أوكرانيا، بل متابعة للمحادثة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره فلاديمير بوتين، بحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكي وواشنطن بوست.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين في الرياض "لا أعتقد أنه يجب أن يُنظر إلى هذا الأمر باعتبار أنه يتعلق بالتفاصيل أو بالتقدم في إطار شكل من المفاوضات".