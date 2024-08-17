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واشنطن.. البنتاغون يبدأ تحديث البنية التحتية لقواعد القوات الجوية

مقر البنتاغون
مقر البنتاغون




 

السبت، 17-08-2024 09:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن منح عقد لعدة شركات بقيمة 12.5 مليار دولار لتحديث وصيانة البنية التحتية لجميع قواعد القوات الجوية الأمريكية حول العالم.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن العقد يوفر مجموعة من المصادر المؤهلة لتحديث وتشغيل وصيانة البنية التحتية لشبكة قواعد القوات الجوية الأمريكية حول العالم.

وبحسب البيان تبلغ القيمة الإجمالية للعقد 12.5 مليار دولار، وتتوقع الوزارة أن يكتمل العمل بحلول 15 أغسطس 2034.


وفي وقت سابق منحت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا بقيمة 1.4 مليار دولار لمعهد التحليلات الدفاعية ومقره فيرجينيا، لإجراء تقييم كامل لمشاكل الأمن القومي الأمريكي.


وكان البنتاغون قد وقع عقدا مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "هيمارس" بقيمة 1.9 مليار دولار.

 

RT

gnews

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