واشنطن: السفن الحكومية الأميركية ستعبر قناة بنما "مجانا"

الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنه سيتم السماح لسفنها الحكومية بعبور قناة بنما "مجانا" دون دفع أي رسوم، وذلك في أعقاب الضغوط التي مارسها الرئيس دونالد ترامب على السلطات البنمية.



وكتبت وزارة الخارجية الأميركية على منصة إكس أن "السفن الحكومية الأميركية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأميركية ملايين الدولارات سنويا".



وهذا هو أول كشف عن التنازلات التي ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن بنما عرضتها عليه خلال محادثات أجراها الأحد.

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