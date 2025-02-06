واشنطن: السفن الحكومية الأميركية ستعبر قناة بنما "مجانا"

وكتبت وزارة الخارجية الأميركية على منصة إكس أن "السفن الحكومية الأميركية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأميركية ملايين الدولارات سنويا".
وهذا هو أول كشف عن التنازلات التي ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن بنما عرضتها عليه خلال محادثات أجراها الأحد.
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