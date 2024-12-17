 
الأربعاء 2024-12-18 01:06 ص
 

واشنطن: بات ممكنا التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 11:51 م
الوكيل الإخباري-   قالت الخارجية الأميركية ، مساء الثلاثاء، بان اميركا مستمرة  في التواصل مع الوسطاء من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


وتابعت : نعتقد أنه بات ممكنا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالنظر إلى النقاط الباقية.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين 8 شهداء في قصف إسرائيلي على شمال غزة

الأمم المتحدة

عربي ودولي الأمم المتحدة: سلطات الاحتلال تمنع وصولنا إلى شمال غزة

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية

عربي ودولي واشنطن: بات ممكنا التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تجرّف أراضي في بلدة إسكاكا بالضفة الغربية

مجلس النواب

شؤون برلمانية النقل النيابية ترحب بالسماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

ارشيفية

عربي ودولي تمديد وقف إطلاق النار في شمال سوريا حتى نهاية الأسبوع

ارشيفية

أخبار محلية وزير الصناعة: السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا



 




الأكثر مشاهدة