واشنطن: بات ممكنا التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

11:51 م

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الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الأميركية ، مساء الثلاثاء، بان اميركا مستمرة في التواصل مع الوسطاء من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





وتابعت : نعتقد أنه بات ممكنا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالنظر إلى النقاط الباقية.