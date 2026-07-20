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واشنطن بوست: أميركا تخطط لحرب أوسع نطاقا على إيران

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الإثنين، 20-07-2026 12:31 م

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا مع إيران، وإن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في المنطقة.

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 وأضاف أن توسيع العمليات الأميركية سيكون محدودا بسبب تراجع مخزونات الدفاع الجوي والذخائر البعيدة المدى والقيود المفروضة على إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة.

وبين: ليس لدينا ما يكفي للاستمرار في تنفيذ العمليات بأمان ولا أعتقد أن البيت الأبيض على علم بهذه الحقيقة.

 
 


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