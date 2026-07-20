واشنطن بوست: أميركا تخطط لحرب أوسع نطاقا على إيران

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا مع إيران، وإن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في المنطقة.

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