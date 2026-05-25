"واشنطن بوست": اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا

الوكيل الإخباري- نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول إيراني أن فتح مضيق هرمز بموجب التوافق المبدئي بين طهران وواشنطن سيتم على عدة مراحل، تليه عملية تطهير المضيق من الألغام ورفع الحصار عن إيران.



وأفاد مسؤول إيراني للصحيفة الأمريكية بأن فتح مضيق هرمز سيكون بصورة تدريجية.

وأضاف: "في المرحلة الأولى، ستقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وستبدأ عملية تطهير المضيق من الألغام، كما سيتم رفع الحصار الأمريكي".



وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق من يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا، في إطار صفقة أولية، على استئناف الملاحة في مضيق هرمز بكامل طاقتها خلال 30 يوما.