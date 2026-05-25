"واشنطن بوست": اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا

وأفاد مسؤول إيراني للصحيفة الأمريكية بأن فتح مضيق هرمز سيكون بصورة تدريجية.
وأضاف: "في المرحلة الأولى، ستقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وستبدأ عملية تطهير المضيق من الألغام، كما سيتم رفع الحصار الأمريكي".
وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق من يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا، في إطار صفقة أولية، على استئناف الملاحة في مضيق هرمز بكامل طاقتها خلال 30 يوما.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيُرفع بشكل تدريجي. وفي الوقت نفسه، وصف المسؤول شروط استئناف الملاحة بأنها "ضع ثقتك ولكن تحقق" بشكل مكثف.
