"واشنطن بوست": اتفاق مبدئي بين طهران وواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا

أرشيفية
 
الإثنين، 25-05-2026 04:18 م

الوكيل الإخباري- نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول إيراني أن فتح مضيق هرمز بموجب التوافق المبدئي بين طهران وواشنطن سيتم على عدة مراحل، تليه عملية تطهير المضيق من الألغام ورفع الحصار عن إيران.

وأفاد مسؤول إيراني للصحيفة الأمريكية بأن فتح مضيق هرمز سيكون بصورة تدريجية.

وأضاف: "في المرحلة الأولى، ستقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وستبدأ عملية تطهير المضيق من الألغام، كما سيتم رفع الحصار الأمريكي".


وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق من يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا، في إطار صفقة أولية، على استئناف الملاحة في مضيق هرمز بكامل طاقتها خلال 30 يوما.


ولفتت الصحيفة إلى أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية سيُرفع بشكل تدريجي. وفي الوقت نفسه، وصف المسؤول شروط استئناف الملاحة بأنها "ضع ثقتك ولكن تحقق" بشكل مكثف.

 
 


منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

الصحة العالمية: إيبولا يتفشى في الكونغو وأوغندا بسرعة تفوق جهود الاستجابة

إيران تكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد وحالته الصحية

طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

البيئة والمناخ النيابية: عيد الاستقلال محطة فخر بتاريخ الأردن وإنجازاته

إيران: تقدم بالمفاوضات مع واشنطن ووفد في الدوحة لبحث اتفاق محتمل

طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية

ترامب: المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد

"فارس": إسقاط طائرة مسيرة معادية في الخليج



 
 






