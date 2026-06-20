واشنطن بوست: المخابرات الأميركية تحذر من أن إسرائيل قد تقوض اتفاق السلام مع إيران

وحذرت وكالات الاستخبارات الأميركية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المرجح أن يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران، إذ يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطاً سياسية شديدة لمواصلة حرب بلاده في لبنان، حسبما أفاد المسؤولون.
وكان مسؤول أميركي قال، إنّ إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار، بعد تصعيد عسكري أسفر عن استشهاد 47 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل.
وأفاد المسؤول أنّ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر بعد مباحثات مع إسرائيل وإيران.
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