واشنطن بوست: ترامب يفكر بالانضمام لإسرائيل في هجومها على إيران

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين ان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أخبر بعض نظرائه الاثنين أن واشنطن لم تنو الانضمام لإسرائيل في الهجوم على إيران.

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