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واشنطن بوست: ترامب يهاتف بوتين ويناقشان حرب أوكرانيا

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
الإثنين، 11-11-2024 01:11 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا الحرب في أوكرانيا.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة إن ترامب حث بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب تحدث أيضا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.
 
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