واشنطن بوست: ترامب يهاتف بوتين ويناقشان حرب أوكرانيا

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة إن ترامب حث بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن ترامب تحدث أيضا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.
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