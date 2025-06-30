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"واشنطن بوست" تسرب تقريرا سريا عن فشل الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية

"واشنطن بوست" تسرب تقريرا سريا عن فشل الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية والبيت الأبيض يرد!
ارشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 01:51 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة اعترضت اتصالات لمسؤولين إيرانيين ناقشوا خلالها نتائج الضربات الأمريكية على المنشآت النووية، وقالوا إنها لم تكن مدمرة كما توقعوا.

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وأوضحت "واشنطن بوست" أن "أجهزة الاستخبارات الأمريكية استعرضت محتوى محادثة هاتفية بين مسؤولين إيرانيين، أشاروا فيها إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية لم تكن بالقوة والتدمير المتوقعين".

 

وأضافت: "لم تنكر إدارة ترامب وجود الاتصالات التي تم اعتراضها، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، لكنها اختلفت بشدة مع المحتوى وألقت بظلال من الشك على قدرة الإيرانيين في تقييم الأضرار في المنشآت النووية الثلاثة المستهدفة في العملية الأمريكية".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، المنشور بأنه "تسريب مفرغ من سياقه"، موضحة أنه "من غير المنطقي تماما التلميح إلى أن مسؤولين إيرانيين مجهولين يعرفون ما حدث على عمق مئات الأقدام تحت الأنقاض".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن منذ أيام أن الولايات المتحدة نفذت "هجوما ناجحا" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.

 
gnews

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