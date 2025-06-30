"واشنطن بوست" تسرب تقريرا سريا عن فشل الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، المنشور بأنه "تسريب مفرغ من سياقه"، موضحة أنه "من غير المنطقي تماما التلميح إلى أن مسؤولين إيرانيين مجهولين يعرفون ما حدث على عمق مئات الأقدام تحت الأنقاض".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن منذ أيام أن الولايات المتحدة نفذت "هجوما ناجحا" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.
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