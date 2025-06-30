"واشنطن بوست" تسرب تقريرا سريا عن فشل الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة اعترضت اتصالات لمسؤولين إيرانيين ناقشوا خلالها نتائج الضربات الأمريكية على المنشآت النووية، وقالوا إنها لم تكن مدمرة كما توقعوا.

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وأوضحت "واشنطن بوست" أن "أجهزة الاستخبارات الأمريكية استعرضت محتوى محادثة هاتفية بين مسؤولين إيرانيين، أشاروا فيها إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية لم تكن بالقوة والتدمير المتوقعين".