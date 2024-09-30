واشنطن بوست: خطط إسرائيل بالتوغل البري في لبنان متوافقة مع أميركا

وبينت الصحيفة أن إسرائيل قلصت خططها لغزو بري واسع لتركز على عملية تشمل تدمير منصات إطلاق الصواريخ.
فيما أشارت إلى أن خطط إسرائيل للعملية البرية المحدودة القريبة في لبنان متوافقة مع الولايات المتحدة.
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