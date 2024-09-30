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واشنطن بوست: خطط إسرائيل بالتوغل البري في لبنان متوافقة مع أميركا

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 30-09-2024 06:33 م
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي، الأثنين، أن إسرائيل أكدت لواشنطن أنها ستشن عمليات محدودة في عدد من القرى على طول الحدود مع لبنان.اضافة اعلان


وبينت الصحيفة أن  إسرائيل قلصت خططها لغزو بري واسع لتركز على عملية تشمل تدمير منصات إطلاق الصواريخ.

فيما أشارت إلى أن  خطط إسرائيل للعملية البرية المحدودة القريبة في لبنان متوافقة مع الولايات المتحدة.
 
gnews

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