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"واشنطن بوست": زيلينسكي أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد اجتماع "الناتو"

زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
السبت، 07-09-2024 02:40 م

الوكيل الإخباري- نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا كشفت من خلاله عن خيبة كبيرة لفلاديمير زيلينسكي بعد اجتماع "الناتو" في قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وجاء في المقال: "إن خطاب زيلينسكي، الذي ألقاه في اجتماع مجموعة الاتصال حول أوكرانيا في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا لم يحقق تقدما كبيرا لأن الداعم العسكري الرئيسي لكييف وهو الولايات المتحدة لم تعلن عن تغييرات في قيودها على استخدام الأسلحة بعيدة المدى".

يوم أمس الجمعة، دعا زيلينسكي في اجتماع قاعدة رامشتاين الحلفاء إلى تجاهل الخطوط الحمراء لروسيا ورفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

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وفي مطلع يونيو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

 

RT

 
gnews

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