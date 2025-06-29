"واشنطن بوست": فرض العقوبات على روسيا سيؤدي إلى حرب تجارية عالمية

ووفقا للصحيفة تتضمن الحزمة الجديدة فرض عقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين الذين يشترون منها النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من السلع.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي يقوده السناتوران ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال قد يؤدي إلى نشوب حرب تجارية واسعة النطاق مع غالبية دول العالم، ويضر بالاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.
وأبرز التقرير أن روسيا تعد من الموردين الرئيسيين للفحم إلى تايوان وكوريا الجنوبية، كما تورد الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا واليابان، بالإضافة إلى صادرات النفط إلى البرازيل والصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، فإن فرض الرسوم الجمركية المشددة سيؤدي إلى تعطيل العلاقات التجارية مع العديد من الدول، فيما سيشكل استيراد الولايات المتحدة لليورانيوم المخصب من روسيا أحد أبرز القطاعات المتأثرة، حيث تجاوزت واردات عام 2023 من هذا المنتج صادرات البلاد منه.
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