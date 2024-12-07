واشنطن بوست: معظم العسكريين الإيرانيين غادروا سوريا

وبينت أن السفارة الإيرانية في دمشق لا تزال تعمل رغم عمليات الإجلاء وإيران تقوم بعمليات إجلاء خشية الحصار بعد الانهيار في سوريا.
وأضافت "إيران أجلت كبار قادة الحرس الثوري ودبلوماسيين غير أساسيين وعائلاتهم من دمشق".
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