واشنطن بوست: معظم العسكريين الإيرانيين غادروا سوريا

الوكيل الإخباري- نقلت واشنطن بوست عن دبلوماسي إقليمي ومسؤولين عراقيين ان معظم العسكريين الإيرانيين غادروا سوريا بالفعل جوا عبر مطار دمشق.

اضافة اعلان



وبينت أن السفارة الإيرانية في دمشق لا تزال تعمل رغم عمليات الإجلاء وإيران تقوم بعمليات إجلاء خشية الحصار بعد الانهيار في سوريا.