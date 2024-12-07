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واشنطن بوست: معظم العسكريين الإيرانيين غادروا سوريا

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 07-12-2024 07:56 م

الوكيل الإخباري-   نقلت واشنطن بوست عن دبلوماسي إقليمي ومسؤولين عراقيين ان معظم العسكريين الإيرانيين غادروا سوريا بالفعل جوا عبر مطار دمشق.

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وبينت أن السفارة الإيرانية في دمشق لا تزال تعمل رغم عمليات الإجلاء وإيران تقوم بعمليات إجلاء خشية الحصار بعد الانهيار في سوريا.


وأضافت "إيران أجلت كبار قادة الحرس الثوري ودبلوماسيين غير أساسيين وعائلاتهم من دمشق".

 
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