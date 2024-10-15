واشنطن بوست: نتنياهو أبلغ بايدن أن الضربة لن تشمل منشآت نووية إيرانية

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الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مختلفين، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ إدارة جو بايدن أن إسرائيل ستضرب منشآت عسكرية وليس نفطية أو نووية في إيران. اضافة اعلان





ونقلت الصحيفة عن المسؤولين نتنياهو أبلغ بايدن أنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، الّا أنها لن تكون ضد منشآت نووية، مشيرة إلى أنّ نتنياهو كان أكثر اعتدالا خلال اتصاله مع بايدن الأسبوع الماضي