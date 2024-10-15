واشنطن بوست: نتنياهو أبلغ بايدن أن الضربة لن تشمل منشآت نووية إيرانية

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين نتنياهو أبلغ بايدن أنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، الّا أنها لن تكون ضد منشآت نووية، مشيرة إلى أنّ نتنياهو كان أكثر اعتدالا خلال اتصاله مع بايدن الأسبوع الماضي
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