واشنطن بوست: نتنياهو يحاول الحصول من ترامب على ضمانات بشأن حماس

الوكيل الإخباري- أفادت واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي ان نتنياهو يحاول الحصول من ترامب على ضمانات بأن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من غزة.

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وأضافت ان الإدارة الأميركية الجديدة تركز على هدف مختلف في المنطقة يتطلب إنهاء القتال.