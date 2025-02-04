 
الثلاثاء 2025-02-04 01:48 ص
 

واشنطن بوست: نتنياهو يحاول الحصول من ترامب على ضمانات بشأن حماس

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
الثلاثاء، 04-02-2025 01:35 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي ان نتنياهو يحاول الحصول من ترامب على ضمانات بأن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من غزة.

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وأضافت ان الإدارة الأميركية الجديدة تركز على هدف مختلف في المنطقة يتطلب إنهاء القتال.


وبينت ان الحديث عن مهاجمة إيران لم يعد محل نقاش بين ترامب ونتنياهو.

 
gnews

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