واشنطن بوست: نتنياهو يحاول الحصول من ترامب على ضمانات بشأن حماس

وأضافت ان الإدارة الأميركية الجديدة تركز على هدف مختلف في المنطقة يتطلب إنهاء القتال.
وبينت ان الحديث عن مهاجمة إيران لم يعد محل نقاش بين ترامب ونتنياهو.
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