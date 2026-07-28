الثلاثاء 2026-07-28 09:46 ص

واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما

مركبات الجيش اللبناني وهي تقوم بدوريات في جنوب لبنان
الجيش اللبناني
 
الثلاثاء، 28-07-2026 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت الولايات المتحدة ، أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني.

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وقال مسؤول في وزارة الخارجية طالبا عدم كشف هويته، إن "الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري" مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية "المناطق التجريبية" وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.

 
 


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