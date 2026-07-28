واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما

وقال مسؤول في وزارة الخارجية طالبا عدم كشف هويته، إن "الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري" مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية "المناطق التجريبية" وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.
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