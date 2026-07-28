واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما

الوكيل الإخباري- أكدت الولايات المتحدة ، أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني.

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