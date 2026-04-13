واشنطن تتحرك لإزالة ألغام مضيق هرمز بتقنيات غير مسبوقة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا الجيش الأميركي إلى التحرك سريعًا للسيطرة على المضيق وإزالة الألغام البحرية التي "زرعتها إيران".
وفي 2 مارس/آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، بعد أن كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ألفي سفينة تقطعت بها السبل قرب المضيق، بينما لا تعبر سوى أعداد محدودة يوميًا بعد ترتيبات خاصة مع الجانب الإيراني، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".
وأعلن ترمب أن بلاده بدأت بالفعل نشر كاسحات ألغام حديثة وتقليدية، بالتعاون مع حلفاء دوليين، لإزالة التهديدات تحت الماء وإعادة فتح الممر البحري.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لدينا كاسحات ألغام متطورة للغاية في المنطقة، وهي الأفضل في العالم، ونعمل أيضًا مع دول أخرى لا تمتلك هذه القدرات".
كما أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بدء عمليات تطهير المضيق، عقب عبور مدمرتين أميركيتين للمياه لأول مرة منذ بداية الحرب.
وتعتمد الإستراتيجية الأميركية بشكل كبير على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة الطائرات المسيّرة تحت الماء، القادرة على رصد الألغام بدقة عالية.
من أبرز هذه الأنظمة:
طائرة "نايف فيش" (Knifefish): طائرة مسيّرة متطورة تزن نحو 17 ألف رطل، طورتها شركة "جنرال دايناميكس"، وتتميز بقدرتها على اكتشاف الألغام المدفونة وتحديدها في بيئات معقدة.
طائرة "كينغ فيش" (Kingfish Mod 2): هي طائرة مسيّرة على شكل صاروخ مزودة بجهاز سونار لمسح قاع المحيط بحثًا عن الألغام المحتملة في قاع البحر.
إلى جانب الأنظمة البحرية، تستخدم البحرية الأميركية مروحيات من طراز MH-60S مزودة بأنظمة متطورة مثل:
نظام الكشف بالليزر (ALMDS)
نظام تحييد الألغام (AMNS)
ووفقًا للبحرية الأميركية، تُمكّن هذه الأنظمة المروحيات من تحديد مواقع الألغام البحرية بسرعة في المنطقة وإطلاق رؤوس حربية صغيرة لتفجيرها.
وفي بيان رسمي، أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، أن العمليات تهدف إلى إنشاء ممر مائي آمن للسفن التجارية.
وقال: "بدأنا بالفعل العمل على إنشاء ممر آمن، وسيتم الإعلان عنه قريبًا لدعم حرية الملاحة والتجارة العالمية".
وفي هذا السياق، أوضح مدير مركز "مفاهيم وتكنولوجيا الدفاع" في معهد هودسون، بريان كلاركم، أنه "حتى الآن لا يوجد دليل واضح على قيام إيران بزرع ألغام في المضيق، إذ لم يتم العثور على أي منها، رغم تهديداتها المتكررة بأنها قد تقدم على ذلك".
وأضاف: "لو حدث ذلك خلال الأسابيع الماضية باستخدام قوارب صغيرة بعيدًا عن رصد الولايات المتحدة، فقد تكون الألغام قد وُضعت في قاع البحر أو على سطحه. لكن هذا النوع من الألغام غالبًا ما يُستبعد من الاستخدام في الممرات الضيقة لصعوبة التعامل معه، بينما يمكن اللجوء إلى الألغام الذكية المزودة بحساسات صوتية أو أجهزة استشعار متطورة".
وعن الفرق بين الألغام التقليدية والذكية، أوضح كلاركم أن "الألغام التقليدية تعتمد على الاحتكاك لتفجير السفينة، مثل الألغام الطافية التي تنفجر عند ملامستها. أما الألغام الذكية فهي أكثر تطورًا، إذ تستخدم أجهزة استشعار لرصد السفينة، إما أن تنفجر عند مرورها أو تنطلق نحوها مباشرة، ما يجعلها أكثر خطورة وانتقائية، حيث يمكنها تجاهل بعض السفن واستهداف أخرى".
وفيما يتعلق بقدرة الولايات المتحدة على مواجهة هذه الألغام، قال: "يمكن للبحرية الأميركية استخدام روبوتات أو مسيّرات آلية مزودة بأجهزة سونار لإرسال موجات صوتية لمسح المناطق، لكنها تتحرك ببطء شديد وقد يستغرق الأمر أيامًا لتأمين المضيق. كما توجد سفن غير مأهولة مجهزة بحساسات أسرع، لكنها أيضًا تحتاج وقتًا طويلًا للقيام بالمهمة".
وتابع: "التحدي الأكبر يكمن في منع إعادة زرع الألغام بعد إزالتها، إذ تمتلك إيران العديد من القوارب الصغيرة التي يمكن استخدامها بسهولة في هذا الغرض".
وأضاف: "لذلك، يتطلب الأمر وجود دوريات أميركية دائمة في المياه لضمان عدم تكرار التلغيم، وهو أمر بالغ الصعوبة، ومن هنا تأتي أهمية نشر القوات البحرية الأميركية في المنطقة لتأمين الممرات ومنع أي محاولة جديدة للتلغيم".
ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أُعلن عنها فجر الأربعاء الماضي.
وتطرح إيران في المفاوضات عدة شروط، من بينها تقديم ضمانات قاطعة بعدم شن هجمات جديدة على أراضيها، ورفع العقوبات، والاعتراف ببرنامجها النووي السلمي، وإعادة أصولها المجمدة، ودفع تعويضات، إلى جانب "بروتوكول عبور جديد لمضيق هرمز".
