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واشنطن تتواصل مع المعارضة بإسرائيل وسط تقدير بتغيير نتنياهو

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مع المعارضة الإسرائيلية، وسط تقديرات تشير إلى وجود فرصة كبيرة لتغيير الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وتزامنا مع أزمة ثقة وتباينات بين وا
نتنياهو
 
الأحد، 21-06-2026 01:40 م
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مع المعارضة الإسرائيلية، وسط تقديرات تشير إلى وجود فرصة كبيرة لتغيير الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وتزامنا مع أزمة ثقة وتباينات بين واشنطن وتل أبيب.اضافة اعلان


وأضافت القناة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرون أن هناك احتمالا كبيرا لتغيير الحكومة في إسرائيل، وهو ما دفع واشنطن لإجراء اتصالات غير رسمية مع كل من نفتالي بينيت رئيس حزب "معا"، وغادي آيزنكوت زعيم حزب "يشار".

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية أعربت عن قلقها إزاء المتشددين في حكومة نتنياهو، وتسعى إلى بناء قواعد شعبية جديدة قبل الانتخابات.

وأشارت إلى أن المعارضة سعت خلال الفترة الماضية إلى بناء علاقات مع الإدارة الأمريكية، وحققت نجاحا محدودا مع مسؤولين يتحفظون على سياسات نتنياهو.
 
 


gnews

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